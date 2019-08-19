На дороге Баку-Губа-госграница с Россией начаты ремонтные работы

БАКУ/Trend/ - С целью обеспечения безопасного движения автомобилей на 10-33 километре автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией ремонтируются дорожные ограждения, пришедшие в непригодное состояние по причине ДТП.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Водителям рекомендуется быть осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения при движении по этому отрезку дороги.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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