Сегодня будут объявлены итоги приема документов в учреждения профобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов в государственные учреждения профессионального образования на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве профессионального образования, результаты приема документов будут объявлены сегодня.

Напомним, что прием путем конкурса в профессиональные школы на основе свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим предметам, был проведен в электронной форме в центрах «Службы ASAN».

Отметим, что лица с инвалидностью, а также дети, потерявшие родителей или лишившиеся родительской опеки, принимаются в учреждения профессионального образования вне конкурса.

(Текст: Турал Гараджаев)

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