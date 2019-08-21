Сегодня будут объявлены итоги приема документов в учреждения профобразования Азербайджана

21 августа 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов в государственные учреждения профессионального образования на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве профессионального образования, результаты приема документов будут объявлены сегодня.

Напомним, что прием путем конкурса в профессиональные школы на основе свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим предметам, был проведен в электронной форме в центрах «Службы ASAN».

Отметим, что лица с инвалидностью, а также дети, потерявшие родителей или лишившиеся родительской опеки, принимаются в учреждения профессионального образования вне конкурса.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завершается прием документов для поступления в профессиональные школы
Общество 20 августа 17:54
Завтра в Азербайджане завершается прием документов по приему в профессиональные школы
Общество 19 августа 16:39
В Азербайджане получить профессиональное образование желают более 3300 человек
Общество 7 августа 19:44
В Азербайджане усилена охрана учреждений профобразования
Общество 6 мая 09:20
В Азербайджане в праздничные дни не будет осуществляться прием документов в I класс
Общество 19 марта 10:22
В Азербайджане начался прием заявлений в вузы и колледжи
Общество 15 марта 12:12
Лента новостей
Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла
Общество 13:27
Мы стали очевидцами напряженной работы поисково-спасательной группы - вдова погибшего летчика
Общество 13:22
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Интересное 13:21
Имеет ли право собственник земельного участка вырубить дерево?
Консультации специалистов 13:19
Узбекистан стал лидером по импорту автомобилей из России
Бизнес 13:15
Индекс экспортных цен в Грузии вырос на 4,1%
Финансы 13:12
Индекс цен на импорт в Грузии вырос на 2,6%
Финансы 13:05
ОАО «ProKredit» сократило уставный и совокупный капитал на сорок процентов
Финансы 12:59
В Баку продолжаются акции "чистый воздух"
Общество 12:57