В Азербайджане пройдет пробный экзамен для потенциальных госслужащих

28 августа 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) продолжает регистрацию на пробный экзамен в электронном формате, который пройдет 30 августа с целью помощи в подготовке к тестовому экзамену лиц, желающих поступить на госслужбу, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Пробный экзамен по группам AA, AB, AC, BA, BB начнется в 10:00.

Кандидаты будут сдавать экзамен в здании ГЭЦ (улица Абдулвахаба Саламзаде, 28).

Онлайн-регистрация для участия в экзамене завершится 30 августа в 09:00.

Зарегистрироваться можно на сайте ГЭЦ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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