В Азербайджане более 5 тыс. учителей приняли участие в выборе вакансий по дополнительному замещению

30 августа 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился выбор вакансий по дополнительному замещению в рамках конкурса, проведенного по приему на работу учителей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

В этом туре подтвердили электронные заявления и приняли участие 5 190 кандидатов. Результаты электронного замещения лиц, подтвердивших свои заявления, отправлены на личные страницы кандидатов. Во время электронного замещения будет проведено собеседование с кандидатами, завоевавшими право занять вакантные места. Прошедшие собеседование будут приняты на работу по бессрочному договору.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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