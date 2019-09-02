ИВ Баку утвердила спецпрограмму по подготовке к зимнему сезону

2 сентября 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти (ИВ) города Баку с участием глав районной ИВ и руководителей соответствующих структур состоялось расширенное совещание, посвященное процессу подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ столицы.

На совещании была утверждена специальная программа по конкретной деятельности каждой организации при возникновении особых случаев в осенне-зимний период.

Глава ИВ Баку Эльдар Азизов подчеркнул важность организации подготовительных мер к осенне-зимнему сезону в соответствии с темпом развития города, что столичные структуры должны точно знать возложенные на них задачи в зимние месяцы, оперативно решать могущие возникнуть проблемы. В частности, Азизов отметил, что спецтехника ИВ, управлений и организаций должны быть в исправном состоянии, необходимо обеспечить достаточные запасы песка, соли и технических средств, и во время снегопада, сильного ветра, ливней, в случае землетрясения и других природных катаклизмов, с учетом перебоев с мобильной связью, каждый руководитель должен быть на своем месте и осуществлять конкретные меры для решения возможных проблем.

На совещании были распределены конкретные задачи между городскими и районными структурами, поручено создание штабов в районах Баку в связи с подготовкой к зиме и проведение совещаний с участием надлежащих структур.

Также, учитывая, что в последнее время во многих странах мира идут проливные дожди, происходят сели и наводнения, определены конкретные задачи соответствующих структур в случае возникновения таких явлений в Баку, имеющем сложный ландшафт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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