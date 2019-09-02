Шамаханская царица, воздушный шар, феерическое шоу - первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина (ВИДЕО, ФОТО)

ШАМАХЫ /Trend/ -

Сок лозы виноградной кипит в погребах.

Выпей утром, когда еще море темно,

Этот сок, еще не превращенный в вино, -

Будет силою все твое тело полно!

Из стихотворения Самеда Вургуна «Азербайджан»

Первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина стал одним из лучших фестивалей за последние годы. И не потому, что он первый! А потому, что подарил гостям множество ярких эмоций и впечатлений, запомнился множеством сюрпризов и интересными событиями.

На протяжении двух дней, 30 и 31 августа, на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширван шараблары" в селе Мейсари Шамахинского района Азербайджана посетители, в том числе туристы, стали участниками исторического по своей значимости и удивительного по грандиозному размаху, а также необычного по содержанию феерического шоу.

Виноград - это прекрасный дар природы, единственное растение, которое изучает целая наука - ампелография. На протяжении многих веков именно виноградарство в Азербайджане являлось ведущей отраслью земледелия и основным источником экономического благосостояния народа. Азербайджан является одним из центров возникновения и формирования культуры винограда, древним очагом виноградарства и виноделия. О давности возделывания винограда в Азербайджане свидетельствуют многочисленные литературные данные и найденные в ходе археологических раскопок памятники материальной культуры, орудия труда, которые использовались для выращивания винограда и приготовления вина, глиняная посуда с отложениями винного камня на стенках.

Сферы виноградарства и виноделия в Азербайджане в последнее десятилетие переживают большой подъем, возрождение. Ныне в нашей стране - 450 местных сортов винограда. И проведение первого Азербайджанского фестиваля винограда и вина стало не только своеобразной данью этим традициям, но и подарило многочисленным гостям яркие эмоции.

Отметим, что вся территория комплекса "Ширван шараблары" - земля, камни, лестницы, решетки, ретро-автомобили – все превратилось в большую виноградную плантацию с центральной «виноградной лозой» - парящим воздушным шаром. Как в произведении Жюля Верна, захотелось совершить путешествие по небу и посмотреть на нашу страну с высоты птичьего полета! Что ни взгляд, то замечательный кадр для видео- и фотосъемок, селфи и фотосессий, чем, естественно, воспользовались гости. Что интересно, многие гости ходили с гроздью винограда в руке, будто с цветами.

Гостей встречали связанные с виноделием различные персонажи в красочных костюмах. Вход на территорию проходил через своеобразный коридор, по бокам которого были расположены огромные бутыли, олицетворяющие продукцию каждого из местных виноделов, участвующих в фестивале.

Фестиваль открылся концертной программой с участием народных артистов Самира Джафарова и Айгюн Кязымовой, заслуженного артиста Салима Аббасова и ритм-группы «Натиг». А самой запоминающейся композицией стало выступление танцевальной группы «Мирвари» - девушки в национальных костюмах и с корзинами винограда, как в фильме «Где Ахмед?», юноши - в образе Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивого», где он, танцуя под заводную мелодию (кстати, эта итальянская композиция была представлена на азербайджанском языке), давит ногами виноград. А когда прозвучали национальные ритмы «Яллы», все гости, взявшись за руки и танцуя, прошли вереницей вокруг концертной площадки. А затем начался парад с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, персонажей, являющихся эмблемами фестиваля.

На территории, которая была украшена инсталляциями и различными декорациями, была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, проводились курсы сомелье с участием международных и местных экспертов, функционировали дегустационные павильоны местных виноделов, где гости могли ознакомиться с продукцией, узнать много интересного об истории виноградарства и принять участие в мастер-классах. Гости также могли принять участие в различных просветительских и развлекательных мероприятиях, посвященных выращиванию винограда, виноделию и туристическому потенциалу Азербайджана. В гастрономических и этно-зонах были представлены образцы различных видов народного творчества отдельных регионов Азербайджана - медного ремесла, ковроткачества, шебеке, гончарного дела, процесс их изготовления, культура национальной кухни и музыка. А дети могли интересно провести время в развлекательной зоне, посетить мини-зоопарк, принять участие в различных викторинах. Были проведены занятия по йоге, стретчингу и таэквондо.

Вечером на озере, расположенном на территории комплекса, было организовано световое шоу – выступление скрипачей на парусной яхте, а также театрализованное представление «Шамаханская царица в окружении своих подданных». Участникам были представлены различные музыкальные номера с винными бокалами. И, конечно, как же без вечера поэзии, на котором известными артистами декламировались стихи Омара Хайяма, Сейида Азима Ширвани и других классиков о винограде и вине. Для молодежи были проведены дискотеки, под открытым небом демонстрировались фильмы о виноделии. Много гостей отправилось в ночные туры в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, совершило поездки в село Лагидж Исмаиллинского района, приняло участие в дегустационных турах в винодельческие хозяйства Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов.

Первый Фестиваль винограда и вина прошел на славу, он станет традиционным, и вновь порадует тысячи соотечественников и зарубежных гостей.

Фестиваль прошел при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерства сельского хозяйства, исполнительной власти Шамахинского района, Общественного объединения «Региональное развитие», Государственного агентства по туризму и Азербайджанского национального музея ковра. Проведение фестиваля направлено на поощрение местного производства винограда и вина, роста экспортного потенциала винной продукции, донесение до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

(Автор – Вугар Иманов)

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