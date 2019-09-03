В колледжи Азербайджана зачислено более 60% абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты конкурса по приему на вакантные плановые места в колледжи на базе общего среднего образования (девять лет) на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.
Информацию о результатах конкурса можно получить на сайте ГЭЦ или отправив с СМС сообщением (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) номер работы на мобильный номер 7727.
Заявления на участие в конкурсе подали 3097 абитуриентов, 1928 из которых были зачислены в колледжи.
Со списком поступивших абитуриентов можно ознакомиться в спецвыпуске журнала «Абитуриент».
Поступившие с четвертого по 11 сентября (с 09:00 до 17:00) должны представить документы в свой колледж.
Непрохождение регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления по соответствующей специальности, и приказ о его приеме не будет направлен в колледж.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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