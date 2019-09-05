Строительство Пиршагинского водоочистного сооружения подходит к концу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Более 90% работ строительства первого современного Пиршагинского водоочистного сооружения в Азербайджане, совместно финансируемого правительством Азербайджана и Экспортно-импортным банком Кореи выполнены, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

400-метровая выходящая линия сооружения установлена на суше, 1300-метровая часть – в море.

Комплекс позволит предотвратить сброс в Каспийское море сточных вод на большой территории северо-восточной части Абшеронского полуострова. Комплекс будет очищать сточные воды, формирующиеся в поселках Кюрдаханы, Пиршаги, Маштага, Бильгя, Нардаран, Мухаммеди, Дигях, Мехтиабад, Гёрадиль, Фатмаи и Новханы. Проект имеет важное значение с точки зрения охраны экологической безопасности Каспийского моря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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