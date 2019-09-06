Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)

6 сентября 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе рейдов, проведенных отделом государственной дорожной полиции Хачмазского РОП в Худате, задержаны 70 водителей, в отношении 43 составлены протоколы, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на пресс-службу МВД.

Меры в отношении водителей были приняты в связи с управлением автомобилями в нетрезвом состоянии, отсутствием водительских прав, грубых нарушений правил в ходе маневрирования и обгона, незаконным вмешательством в техническое состояние автомобилей.

Рейды по обеспечению безопасности водителей и пешеходов на дорогах будут продолжены.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
  • Дорожная полиция Азербайджана задержала 70 водителей (ФОТО)
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