В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - На участке автотрассы Баку-Губа-госграница России между 11-м и 18-м километров проводятся ремонтные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Работы ведутся поэтапно согласно графику, начиная с 18-го километра в направлении Баку, точнее, на отрезке до "Хырдаланского круга".

Учитывая интенсивность движения в этом направлении, на территорию привлечено необходимое количество техники и живой силы для быстрого завершения ремонта.

Аналогичные ремонтно-восстановительные работы проводятся на магистрали в направлении Баку, начиная от Шабранского района, на участках, проходящих через Сиязанский и Хызынский районы. Работы проводятся на 130-53-километровом отрезке и 28-16-километровом участках.

Напомним, что в прошлом году были проведены ремонтно-строительные работы на 6-11-километровом участке автотрассы Баку-Губа-госграница России (от Бакинского международного автовокзала до "Хырдаланского круга").

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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