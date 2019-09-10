В Азербайджане утверждены оклады работников двух госструктур

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Суммы месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих (за исключением военнослужащих, относящихся к руководству) Особой службы государственной охраны Азербайджана», сообщает во вторник Trend.

Другими решениями Кабмина утверждены месячные должностные зарплаты не являющихся военнослужащими сотрудников Особой службы государственной охраны, а также размеры выплат военнослужащим за воинское звание.

Минфину поручено осуществить в связи с этим соответствующие меры.

Министерству труда и социальной защиты поручено осуществить перерасчет трудовых пенсий военнослужащих и членов их семей в порядке, установленном законодательством, и обеспечить их выплату за счет средств, предусмотренных для этих целей в соответствии с законом «О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту».

Другими решениями Кабмина утверждены суммы месячных должностных (тарифных) окладов имеющих специальное звание сотрудников Государственного таможенного комитета, финансируемые из государственного бюджета, суммы месячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников таможенных органов и организаций Государственного таможенного комитета, финансируемые из госбюджета, а также суммы выплат за специальное звание сотрудников Государственного таможенного комитета.

Решением Кабмина установлено, что сумма месячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников и имеющих специальное звание сотрудников таможенных органов и организаций, не финансируемых из госбюджета и входящих в систему ГТК, утверждается Государственным таможенным комитетом на уровне сумм месячных должностных (тарифных) окладов, указанных в дополнениях к этому решению.

Данные решения вступили в силу с 1 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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