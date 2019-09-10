Подготовка к Чемпионату мира фантастическая – президент FIG

БАКУ /Trend/ - Международная федерация гимнастики (FIG) рада организовать 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку. Об этом, сообщает Trend, сказал сегодня журналистам президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе.

"Все с радостью приезжают в Азербайджан. Подготовка к Чемпионату мира – фантастическая, Федерация гимнастики Азербайджана все замечательно организовала", - добавил он.

Моринари Ватанабе также дал высокую оценку сборной Азербайджана, подчеркнув, что у наших гимнасток большие шансы занять призовые места и получить медали.

"Конечно, сборная Азербайджана значительно выросла и у нее большие шансы на победу. Все участники Чемпионата мира сильные, но соревнования есть соревнования, поэтому никто заранее не знает, кто одержит победу", - сказал президент FIG.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

(Авторы: Ляман Зейналова, Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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