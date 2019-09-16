Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)

16 сентября 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане первый день нового, 2019-2020 учебного года, сообщает в понедельник Trend.

Занятия в школах Азербайджана обычно начинаются в День знаний – 15 сентября, однако в этом году первый день нового учебного года пришелся на воскресенье, поэтому занятия начались сегодня, в понедельник – 16 сентября.

По данным на начало нового учебного года, в общеобразовательных школах страны будут обучаться 1 525 016 человек.

Trend представляет фотографии, на которых запечатлены полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
  • Полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку (ФОТО)
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