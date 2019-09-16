В Азербайджане будет цифровизировано назначение многих видов пенсий и пособий

БАКУ /Trend/ - До конца этого года в Азербайджане будет переведен в электронный формат механизм назначения до 10 видов пенсий и пособий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Среди них единовременное пособие по рождению ребенка, месячное пособие за ребенка с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет и месячное пособие лицам, ухаживающим за такими детьми, месячное пособие по первой, второй и третьей группам инвалидности (в том числе, за инвалидности по причине войны по этим группам) и месячная пенсия лицу, ухаживающему за лицом с первой группой инвалидности.
С начала этого года министерство приступило к автоматизированному механизму назначения пенсий.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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