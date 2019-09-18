Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)

18 сентября 2019 21:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Вероника Гудис в рамках третьего дня 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку выступила в упражнении с лентой, сообщает в среду Trend.

Программа с лентой была представлена под известную композицию из репертуара Муслима Магомаева «Синяя вечность» (О море, море...).

«В Азербайджане эту песню очень любят, могу даже сказать, что композиция «Синяя вечность» известна во всем мире. Выступать под нее - непередаваемые ощущения. Программу с лентой мы готовили около полугода», - сказала Гудис.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальнойпрограмме многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
  • Вероника Гудис представила на Чемпионате мира упражнение с лентой под композицию Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
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