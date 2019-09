Мы поддерживали друг друга - азербайджанские гимнастки о выступлении на Чемпионате мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Елизавета Лузан 19 сентября представили свою программу в упражнениях с булавами в рамках квалификационных соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает в четверг Trend.

"Сегодня выступление было хуже, чем вчера. Настрой был хороший, травм тоже, к счастью, нет. Но сегодня, как говорится, "не пошло", у каждой гимнастки подобное случается. После выступления на Чемпионате мира поняла, что программу нужно демонстрировать смело, и делать все, что выполняла на тренировках", - сказала Вероника Гудис.

В упражнениях с булавами Гудис выступала в купальнике, выполненном в японских мотивах.

"Купальник у меня в виде японского кимоно. Он мне нравится, на нем сакура, и все говорит о Японии, а иероглиф на поясе означает "Победа"", - добавила гимнастка.

Для Елизаветы Лузан данный Чемпионат мира - первый, и, по ее словам, справиться с волнением ей помогла поддержка зрительного зала.

"Это мой первый Чемпионат мира, очень понравилась поддержка зрительного зала. Публика помогает настроиться. Сегодня немного волновалась и допустила погрешности. На ковер выходила с чувством гордости, что представляю Азербайджан и выступаю на первом своем Чемпионате мира, который организован в моей стране. Родителей сегодня в зрительном зале не было, но они смотрели выступление по прямой трансляции. После сразу позвоню маме", - добавила Лузан, которая участвовала в Чемпионате в программе с булавами.

Лидер команды Зохра Агамирова считает, что сегодня выступила лучше, чем вчера и позавчера.

"Надеюсь, что у меня хватит баллов, чтобы попасть в 24-ку [финал многоборья]. Сегодня я, Елизавета и Вероника волновались и старались поддержать друг друга", - подчеркнула Агамирова.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

