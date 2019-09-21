Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)

21 сентября 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории Бузовнинского пляжа прошла акция под названием "Сбережем Каспий" по очистке прибрежной территории.

Как передает в субботу Trend, во время акции, прошедшей при организации "Службы ASAN", министерства экологии и природных ресурсов, представительства Евросоюза в Азербайджане и компании Coca-Cola, прибрежная территория была очищена от отходов.

Целью проведения мероприятия, в котором приняли участие сотни участников, является улучшение экологической ситуации в стране, информирование населения и пропаганда бережного и ответственного отношения к окружающей среде.

Выступив на мероприятии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев поблагодарил каждого, кто принял участие в акции. Министр отметил, что такие акции - это движение, уже принявшее широкий размах.

"Подобные акции проводит не только Азербайджан, но и все прикаспийские государства, весь мир. И мы всегда принимали и будем принимать в них активное участие", - сказал Бабаев.

Председатель "Службы ASAN" Ульви Мехтиев сказал, что проведение таких акций - очень хорошая инициатива.

"В очистке прибрежной зоны после завершения летнего сезона участвуют более 500 волонтеров "ASAN", - отметил Ульви Мехтиев.

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас сказал, что Евросоюз всегда думает о чистом и "зеленом" будущем. "Поэтому мы довольны сотрудничеством с Азербайджаном. На разложение пластиковых отходов требуется более ста лет. Этими отходами питается рыба в море, а потом этой рыбой питаемся мы и наши дети. Мы должны прилагать усилия, чтобы поддерживать чистоту территорий", - сказал посол.

Отметим, что Международный день чистоты в прибрежных зонах - самая крупная акция, направленная на очистку прибрежных участков водных бассейнов от отходов. В акциях по очистке, которые организуются 21 сентября, ежегодно принимают участие тысячи добровольцев. В Азербайджане этот день отмечается уже девять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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  • Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)
  • Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)
  • Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)
  • Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)
  • Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)
  • Проведение акций по очистке прибрежных территорий уже приняло широкий размах - министр экологии Азербайджана (ФОТО)
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