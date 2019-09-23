В Национальном совете по телерадиовещанию Азербайджана обсудили проблемы операторов кабельных сетей

23 сентября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальном совете по телерадиовещанию (НСТР) прошла встреча с руководителями операторов кабельных сетей, на которой обсуждалась текущая ситуация в вещании кабельной сети, проблемы, существующие в этой сфере, а также пути их решения, сообщает в понедельник Trend.

Председатель НСТР Нушираван Магеррамли выступил в подробным докладом, выразив беспокойство с точки зрения национальных интересов по поводу ретрансляции некоторых зарубежных каналов в кабельных сетях, ряд недостатков в работе сетевых операторов, большое количество ретранслируемых каналов, проблемы с авторскими правами на контент их вещания, а также в сфере регистрации представляемых операторами дополнительных аудиовизуальных услуг.

Представители кабельных телеканалов выступили с предложениями объединить усилия в устранении этих проблем, создать общественную структуру для защиты общих интересов кабельных вещателей осуществления полезной взаимосвязи между ними.

На заседании было рекомендовано обсудить в ближайшем будущем вопрос создания такой структуры с участием всех операторов кабельных и IP- сетей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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