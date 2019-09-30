В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)

30 сентября 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности, на основании поступившей жалобы, провели рейд на улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе Баку с целью пресечения незаконного забоя скота, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В рейде участвовали сотрудники ИВ Низаминского района и местных органов МВД.

В ходе рейда сотрудники ИВ демонтировали незаконно установленные и не соответствующие требованиям пищевой безопасности приспособления для забоя скота.

Предприниматели были предупреждены в связи с серьезным нарушением требований законодательства. Им было рекомендовано пользоваться услугами специального пункта для забоя скота, действующего на территории, или создать стационарные, или модульные пункты забоя.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
  • В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
  • В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
  • В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
  • В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
  • В Баку прошел рейд по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
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