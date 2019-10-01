В Азербайджане будет разработана программа развития национальных парков

1 октября 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов разработает национальную программу для развития экотуризма в Азербайджане.

Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана» сказал директор Департамента по охране биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает во вторник Trend.

По его словам, несмотря на большой потенциал национальных парков Азербайджана с биологической точки зрения, посещающих их туристов не так много: «Поэтому для развития национальных парков страны будет разработана программа. Необходимо обдумать пути повышения числа посетителей Национальных парков, определить пустоты в этой сфере. Не следует забывать, что 5-10 лет назад в течение года все Национальные парки посетили примерно 3000 человек. За восемь месяцев этого года Национальные парки Азербайджана посетили 74,217 тысячи человек».

Ализаде добавил, что в этом году Национальные парки посетили 7,286 тысячи иностранцев и 66,931 тысячи граждан страны.

В заключение он сказал, что развитие экотуризма служит популяризации страны и росту ее доходов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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