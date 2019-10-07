В Азербайджане у 678 детей установлено ожирение (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В прошлом году в Азербайджане у 678 детей установлено ожирение.

Как сообщает в понедельник Trend, в 2017 году в Азербайджане у 699 детей впервые диагностировано ожирение, в 2016 году - у 712, а в 2015 - у 586 детей.

В 2018 году у 26 человек из ста тысяч, не достигших 18-летнего возраста впервые был поставлен диагноз — ожирение. В 2017 году этот показатель был равен 27.

К началу 2019 года число детей с ожирением на каждые сто тысяч человек составило 51 (в 2017 году - 57). К ожирению в основном склонны мальчики. В прошлом году 41,3 процента (против 66,9 процента в 2017 году) детей с ожирением в возрастной категории 0-13 лет и 45,1 процента (против 33,1 процента в 2017 году) в категории 14-17 лет составили девочки, а 58,7 процента (против 68,4 процента в 2017 году) и 54,9 процента (против 31,6 процента в 2017 году) в тех же возрастных категориях, соответственно, мальчики.

Отметим, что согласно недавно опубликованному отчету ООН, в мире по всем возрастным категориям, включая и детей до пяти лет, возросло число страдающих от ожирения и избыточного веса. В 2018 году 40 миллионов детей, то есть 5,9 процента всех детей до пяти лет, страдали от избыточного веса. В основном, страдающие от избыточного веса дети проживают в Северной Африке и Западной Азии. Организация отмечает, что у таких детей наиболее выражены медицинские и психологические проблемы.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение в детском возрасте влияет на академическую деятельность. Этот фактор приводит к пониженной выносливости и низкому уровню академических показателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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