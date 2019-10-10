Национальные соревнования по художественной и аэробной гимнастике позволят юным спортсменам продемонстрировать свои способности – генсек Федерации гимнастики Азербайджана

10 октября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку, шестого Кубка регионов по художественной гимнастике и пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике позволят юным спортсменам продемонстрировать свои способности и получить большой соревновательный опыт. Об этом сказала представителям СМИ генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, сообщает Trend, в четверг.

"Сегодня в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике. Соревнования продлятся четыре дня. А с завтрашнего дня начнутся соревнования пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике", - сказала она.

Как отметила генеральный секретарь Федерации гимнастики, национальные соревнования как по художественной, так и по аэробной гимнастике проходят в нескольких возрастных группах. Что позволит выявить лидеров среди спортсменов младших возрастных групп, и переходя в старшую возрастную группу, гимнасты уже будут знать своих соперников.

Нурлана Мамедзаде добавила, что в 17 регионах нашей страны действуют отделения гимнастики, и Федерация гимнастики Азербайджана в шестой раз организовывает Кубок регионов по этому виду спорта.

Отметим, что с 10 по 13 октября в зале Национальной арены гимнастики состоится 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. В течение четырёхдневных соревнований первыми выступят "художницы", а аэробные гимнасты продемонстрируют свои упражнения 11-12 октября. На соревнованиях по обоим видам гимнастики примут участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

За первенство поборются представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "Ай Улдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International ", спортивного клуба Забрат, Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гейчая, Загатал, Кюрдемира, Гусара, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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