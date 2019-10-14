Обращения по усыновлению в Азербайджане будут приниматься через Центры ДОСТ и электронную подсистему

14 октября 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обращения по усыновлению детей в Азербайджане будут приниматься как через Центры ДОСТ, так и через электронную подсистему министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает в понедельник Trend об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, с первого ноября заработает новая система в сфере усыновления для направления деятельности, приема обращений и формирования соответствующей базы.

Сказав, что в настоящее время активно осуществляются работы в сфере регулирования процесса усыновления министр добавил, что изменения в связи с этим вопросом уже представлены Милли Меджлису (парламент). Ожидается, что в ближайшие дни они будут приняты на пленарных заседаниях парламента.

Министр сообщил, что процедура оценивания для усыновления будет длиться до шести месяцев.

"Далее будет организовано знакомство семьи с ребенком, встреча на нейтральной территории, контроль над их общением, выдача ребенка семье сначала на короткий срок, затем навсегда. Главное — защита интересов ребенка. Основным условием является выбор правильной семьи с точки зрения психологических потребностей ребенка. Необходимо правильное оценивание как финансовых, так и социальных возможностей семьи для воспитания ребенка", - сказал Сахиль Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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