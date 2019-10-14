Большинство желающих получить фиктивную инвалидность — парни до18 лет — министр

14 октября 2019 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Большинство желающих получить фиктивную инвалидность - парни, не достигшие 18 лет, что в основном делается для уклонения от военной службы.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает в понедельник Trend.

Он добавил, что люди средней и старшей возрастной категории прибегают к этому, чтобы раньше выйти на пенсию. Потому что требования по назначению пенсии инвалидам менее жесткие.

"Мы продолжаем свои мониторинги для пресечения таких случаев. В частности, проводим исследования по основным категориям риска", - сказал Сахиль Бабаев.

По его словам, совместная рабочая группа министерств здравоохранения, и труда и социальной защиты населения за этот год установила свыше 2500 человек, получивших фиктивную инвалидность.

"В их отношении приняты серьезные меры. В результате которых в государственном бюджете сэкономлено свыше 13 миллионов манатов. Этот процесс будет иметь постоянный характер и в связи с обнаруженными негативными случаями будут приняты соответствующие меры", - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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