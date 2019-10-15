Массовая посадка деревьев по случаю 650-летия Насими будет организована и в посольствах Азербайджана (версия 3)

15 октября 2019 11:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:07)

БАКУ /Trend/ - Массовая посадка деревьев по случаю 650-летнего юбилея Насими будет организована и в посольствах Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он отметил, что министерство экологии и природных ресурсов обратилось в МИД Азербайджана для расширения охвата мероприятий по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

По его словам, в рамках мероприятий, проводимых по распоряжению Президента Ильхама Алиева в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, в конце ноября в один день планируется посадить 650 тысяч деревьев.

В этот день в посольствах Азербайджана за рубежом тоже будут организованы мероприятия по посадке деревьев: «Минэкологии совместно с Фондом Гейдара Алиева, приступив к работе для реализации этой инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, уже подготовило план мероприятий. Впервые в истории Азербайджана за один день будет посажено столько деревьев. Государственные и негосударственные структуры, представители дипкорпуса и граждане Азербайджана с большим воодушевлением присоединяются к этой благородной миссии. Проведение акции на территории посольств Азербайджана за рубежом позволяет еще больше популяризировать наследие Насими».

Отметим, что Азербайджан вносит свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, поэтому до 2030 года нацелен на снижение на 35% от уровня 1990 года газовых отходов, создающих тепличный эффект. Эта благородная инициатива также внесет вклад в дело уменьшения влияния климатических изменений, оздоровление природы.

Считая важным то, что каждый должен внести вклад в реализацию этой благородной миссии, Фирдовси Алиев отметил, что также мероприятия по посадке деревьев станут вкладом Азербайджана в ответ на Боннский призыв, предусматривающий восстановление лесного ландшафта на землях, подвергшихся деформации. В соответствии с Боннским призывом, до 2030 года Азербайджан нацелен на восстановление 270 тысяч гектаров лесной территории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Массовая посадка деревьев по случаю 650-летия Насими будет организована и в посольствах Азербайджана
Общество 10:07
В Каспийском море сократились запасы кильки и осетровых
Общество 11 октября 19:27
Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана о несоблюдении правил рыболовства
Общество 11 октября 19:18
Высаженные в Азербайджане 650 тыс. деревьев ежегодно будут поглощать 2600 т углекислого газа
Общество 11 октября 18:26
В Азербайджане сократились рыбные запасы
Общество 11 октября 18:14
В Азербайджане 182 человека привлечены к ответственности за браконьерство
Общество 11 октября 17:40
Лента новостей
Фархад Бадалбейли выразил обеспокоенность в связи с политикой передач телеканалов
Нагорно-карабахский конфликт 12:31
Пшеница в Узбекистане будет продаваться только через биржу
Бизнес 12:27
В Азербайджане изъяты сотни килограммов мертвечины (ФОТО)
Общество 12:23
Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику - госкомитет
Политика 12:17
В Казахстане растет спрос на легковые автомобили
Бизнес 12:14
В Анкаре издан сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой
Политика 12:14
В Азербайджане 2756 фермеров воспользовались мобильной продажей минеральных удобрений
Бизнес 12:11
В Анкаре задержаны 10 иностранных террористов
Турция 12:04
В Узбекистане предложили отказаться от доллара США
Финансы 11:59