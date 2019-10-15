В Азербайджане изъяты сотни килограммов мертвечины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности и представители правоохранительных органов провели рейд в Бардинском районе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Рейд был проведен на основании поступившей жалобы, и был осмотрен приусадебный участок, принадлежащий жителю села Союгбулаг Лачинского района Гурбанову Тофигу Ибрагим оглу (1975), проживающему в селе Алачадырлы Бардинского района.

В ходе осмотра было выявлено 255 килограммов конины неизвестного происхождения, совершенно непригодной для употребления. При органолептической проверке было установлено, что обескровливание животных было проведено неправильно, и мясо издает резкий и неприятный запах.

Взятые с мертвечины пробы были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. По факту продолжается разбирательство.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.