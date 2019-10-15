Методика начального преподавания ни в коем случае не должна применяться к 5-летним детям — Управление

15 октября 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Учителя, работающие в группах дошкольного обучения, ни в коем случае не должны применять методику преподавания начальной школы в организации работы с пятилетними детьми.

Об этом сказал директор Управлением образования города Баку Рашад Тагиев, выступая на конференции "Образование в Баку: успехи и задачи", передает во вторник Trend.

По его словам, дети в этом возрасте по уровню физического, эмоционального и интеллектуального развития отличаются от 6-7-летних детей. Поэтому в группах дошкольной подготовки предпочтение отдается наиболее опытным, знающим, интеллектуально развитым и профессиональным учителям начальных классов.

Тагиев отметил, что в 2019-2020 учебном году в 977 группах дошкольной подготовки 268 общеобразовательных учреждений обучаются 26,189 тысячи детей.

"Для того, чтобы следующие шаги были более точными и целенаправленными необходимо внимательно анализировать сегодняшние результаты, обучая, учиться самим. Как основная цель, в предстоящий период предусмотрен мониторинг деятельности учителей, преподающих в группах дошкольной подготовки, и оценивание соответствующих результатов", - сказал Рашад Тагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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