Buta Airways открывает прямой рейс в Бахрейн

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский лоукостер Buta Airways открывает еще один рейс в регионе Ближнего Востока, сообщает Trend в среду.

В рамках зимнего расписания с 30 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в Бахрейн два раза в неделю – средам и субботам.

Новые рейсы позволят привлечь дополнительный поток туристов в Азербайджан. В то же время, и сам Бахрейн привлекает путешественников древними памятниками, разнообразной природой и отличным дайвингом. В столице Бахрейна Манаме также проходит ежегодное гран-при «Формулы-1».

Отметим, что ранее лоукостер запустил прямые рейсы в города Саудовской Аравии – Эр-Рияд и Даммам.

Открытие новых направлений будет способствовать как дополнительному притоку туристов из стран Персидского залива в Азербайджан, так и укрепить деловые связи между двумя странами. В ближайшее время лоукостер Buta Airways планирует открыть прямые рейсы и в ряд других городов в странах Ближнего Востока.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за два часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях: • facebook.com/ButaAirways • instagram.com/ButaAirways • twitter.com/ButaAirways • t.me/Buta_Airways

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен первого сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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