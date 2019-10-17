Ожидается утверждение нескольких образцов унифицированной школьной формы - министр

БАКУ/Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана утвердит несколько образцов унифицированной школьной формы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на пресс-конференции в штабе-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

По его словам, Кабинет министров утвердит несколько различных моделей школьной формы, созданных специалистами и полностью отвечающих профильным стандартам. Общеобразовательные школы совместно с родителями смогут смогут участвовать в выборе моделей.

"В отдельных школах предусмотрена единая форма. Но это не значит, что на территории всей страны должен быть использован лишь один образец. Решением Кабинета министров ожидается утверждение нескольких моделей", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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