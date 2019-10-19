ГУПГБ: На незаконной акции задержаны 60 человек

19 октября 2019 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены структуры, именующей себя Национальным советом демократических сил, 19 октября обратились к Исполнительной власти города Баку в связи с проведением митинга на одной из центральных территорий столицы, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку.

"Рассмотрев обращение, согласно соответствующим требованиям Закона «О свободе собраний», в целях предотвращения нарушений общественного порядка, пресечения беспорядков и преступлений, защиты прав и свобод других лиц проведение акции в центральной части города было ограничено и участникам акции было предложено провести митинг на тренировочной базе спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан Гарадагского района. Авторы обращения были официально проинформированы об этом, и Главное управление полиции города Баку и Городская прокуратура официально предупредили их о том, что митинг, проводимый ими в неустановленных местах, будет предотвращён, и они будут нести ответственность за возможные общественные правонарушения.

В сообщении говорится, что несмотря на это организаторы акции, начиная с 15.00 19 октября, с несколькими группами общим числом примерно в 220 человек попытались с разных направлений войти на площадь перед станцией метро «28 мая».

Принятые меры предотвратили расширение противоправных действий, были задержаны 60 человек, включая организаторов и активных участников незаконной акции. Действия 18 из них будут надлежащим образом задокументированы в территориальных структурах полиции, а собранные материалы направлены в суды для мер, предусмотренных законом. Еще 42 человека, с которых взяты объяснения, освобождены после официального предупреждения о недопустимости незаконных действий", - говорится в сообщении.

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