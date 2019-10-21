За 9 месяцев 2019 года Азербайджан увеличил экспорт аграрной продукции на более чем 16%

21 октября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано сельскохозяйственной продукции на 501,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

По словам Гусейнова, объем экспорта сельскохозяйственной продукции увеличился на 16,3 процента в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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