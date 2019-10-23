В Гяндже состоится велопробег

23 октября 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже 27 октября состоится велопробег, сообщает в среду Trend.

Велопробег, который будет организован при совместной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие», Исполнительной власти города Гянджи, Федерации велоспорта Азербайджана в рамках проекта «Гянджа - спортивный город Европы 2019 года» стартует в 16:00 от железнодорожного вокзала Гянджи, и завершится перед зданием Исполнительной власти Гянджи.

Велопробег нацелен на пропаганду здорового образа жизни, поощрение велосипедного спорта в регионах.

Напомним, что в мае прошлого года Гянджа была объявлена спортивным городом Европы 2019 года. Этот титул среди стран СНГ впервые завоевала Гянджа.

Участие в велопробеге, который будет организован в субботу, свободное.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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