Завтра в центре Баку автодвижение будет ограничено

24 октября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в связи с проведением XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения с 08:30 в центре Баку движение будет ограничено, сказал в четверг Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что на улицах и проспектах в направлении Центра Гейдара Алиева, Бакинского конгресс-центра, отеля Hyatt Regency движение автомобилей будет перенаправлено, в частности, полностью закрыто движение автомобилей в направлении улиц Тебриз и Хатаи в Наримановском районе на пересечении с ул. Гасаноглу и до пересечения с ул. Гадирбекова.

Асадов также добавил, что движение автомобилей с 14-го километра автотрассы Баку-Сальян, то есть, от Локбатанского круга в центр, будет перенаправлено по окружной кольцевой дороге через Ясамальский район.

Он еще раз довел до внимания водителей, чтобы в связи с проводимым мероприятием они, по возможности, меньше пользовались личным транспортом в районах площади Азнефть, ул. Ниязи, просп. Нефтяников, ул. Р. Рзы, А.Бакиханова, Ю.Сафарова, К.Рагимова, У.Гаджибекова, З. Алиевой, проспектах Строителей и Н. Нариманова, 10-й заводской круг, просп. Г. Алиева. ул. М. Гусейна и Т. Эльчина и на примыкающих и пересекающихся с ними других улицах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 15:03
Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана — эксперт
Политика 14:46
Глава МИД Азербайджана встретился с комиссаром Африканского союза (ФОТО)
Политика 14:07
Азербайджан становится флагманом идей военного нейтралитета, мирного сосуществования стран и стабильности - российский эксперт
Политика 13:08
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 13:06
Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с президентом Генассамблеи ООН (ФОТО)
Политика 13:05
Лента новостей
Капитализация банковского сектора Азербайджана выросла
Финансы 15:17
Завтра вечером в Баку ожидается дождь
Общество 15:16
Экзаменационный центр Азербайджана проведет собеседования по приему на госслужбу
Общество 15:14
Совокупные активы банков Азербайджана превысили 31 млрд манатов
Финансы 15:13
Президент Кубы прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 15:03
Освобождены от должности двое завотделов Кабмина Азербайджана
Политика 15:03
Время для путешествия, как в кино...- эмоции Кшиштофа Кобылинского для бакинцев (ФОТО)
Культура 14:55
В Баку на одной сцене встретятся пять Дедов Морозов
Культура 14:51
Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана — эксперт
Политика 14:46