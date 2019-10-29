В Сураханском районе Баку устранены проблемы газоснабжения 7 тыс. абонентов

29 октября 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории Сураханского района Баку завершились работы по замене стальных труб подземного газопровода протяженностью пять тысяч метров на полиэтиленовые, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Тем самым решена проблема, которая имела место до сегодняшнего дня у семи тысяч абонентов в поселках Сураханы, Деде Горгуд и Бахар. Также созданы необходимые условия для нормализации давления подаваемого газа.

Строительные работы начались в августе этого года, и завершились 28 октября. Ночью газопровод был введен в эксплуатацию. Он проходит под автомагистралью Баку-Аэропорт и автомобильными дорогами Сураханского района.

Отметим, что в соответствии с программой мер, составленной для бесперебойного газоснабжения потребителей в зимне-осенний сезон 2019-2020 гг. за 9 месяцев этого года в республике было капитально отремонтировано свыше 487 км газопроводов, а для газификации населенных территорий проведено более 1 376 км новых газопроводов различного диаметра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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