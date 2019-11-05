Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)

5 ноября 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подходит к концу реализация проекта по расширению до четырех полос 16-ти километровой части (101-117 км) автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

В настоящее время на вышеуказанном участке магистрали идут последние завершающие работы, и к концу 2019 года 16-ти километровый участок дороги планируется ввести в строй.

В результате работ по реконструкции проезжая часть дороги расширена с 7,5 метров до 15 метров. На этом участке магистрали построено два трехпролетных автомобильных моста – на 107-м километре через реку Аджидере протяженностью 62,2 метра и на 114,5 км - над рекой Пирсаатчай - 107,2 метра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
  • Часть автомагистрали Баку-Шамахы будет введена в строй к концу 2019 г. (ФОТО)
Новости по теме
Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
Общество 4 ноября 14:04
В Азербайджане продолжается строительство и реконструкция сельских дорог
Общество 4 ноября 10:21
Ввод в строй реконструированных дорог в Габале положительно скажется на развитии туризма и сельского хозяйства (ФОТО) (Эксклюзив)
Общество 30 октября 10:16
В пользование граждан сдана еще одна улица в Сабаильском районе Баку (ФОТО)
Общество 29 октября 15:57
В Баку завершается строительство второго пешеходного перехода с лифтом и эскалатором
Общество 22 октября 11:06
Ограничивается движение на одной из улиц в Ясамальском районе Баку
Общество 17 октября 11:49
Лента новостей
BP о разведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане
Энергетика 14:26
Сахиль Бабаев: В 2020 г. ожидается рост выплат населению
Бизнес 14:22
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита
Тендеры 14:20
Через границу Казахстана с Китаем прошло рекордное количество поездов
Бизнес 14:17
Азербайджан занял 24-е место в мире по финансированию малого и среднего бизнеса
Экономика 14:17
В Узбекистане началось строительство узбекско-китайского фармзавода
Бизнес 14:15
"Севиль" Джафара Джаббарлы покажут в Шеки (ФОТО)
Культура 14:05
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла
Общество 14:04
Узбекистан расширил номенклатуру экспортируемой в Китай сельхозпродукции
Бизнес 14:02