Администрация и профсоюзный комитет БГУ подписали коллективный договор (ФОТО)

7 ноября 2019 15:17 (UTC+04:00)

Администрация Бакинского государственного университета (БГУ) и Комитет профессиональных союзов (КПС) вуза подписали коллективный договор. Ректор Эльчин Бабаев на церемонии отметил, что документ подписан на основе соглашения, заключенного между Министерством образования и Республиканским комитетом свободных профсоюзов работников образования Азербайджана. Эльчин Бабаев сказал, что соглашение будет стимулировать развитие отношений между БГУ и КПС вуза на принципах социального партнерства, отметив, что руководство университета всегда будет на стороне профсоюзного комитета. Ректор также рассказал о новшествах в БГУ и подготовке к 100-летнему юбилею.

Затем председатель КПС БГУ Гусейн Мамедов поблагодарил ректора Эльчина Бабаева за оказанное доверие, и подчеркнул, что КПС БГУ всегда будет защищать социальные, юридические и нравственные интересы сотрудников университета. Гусейн Мамедов выразил уверенность в том, что подписанное соглашение также будет стимулировать эту деятельность.

Следует отметить, что коллективный договор подписан с целью определения направлений социально-экономического развития БГУ, достойных, безопасных условий труда для профессиональных групп, работников образования, заработной платы, социального обеспечения и дополнительных льгот.

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  • Администрация и профсоюзный комитет БГУ подписали коллективный договор (ФОТО)
  • Администрация и профсоюзный комитет БГУ подписали коллективный договор (ФОТО)
  • Администрация и профсоюзный комитет БГУ подписали коллективный договор (ФОТО)
  • Администрация и профсоюзный комитет БГУ подписали коллективный договор (ФОТО)
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