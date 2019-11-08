С 1 января 2020 г. в Азербайджане вступают в силу новые правила об энергетических напитках

8 ноября 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2020 г. в производстве энергетических напитков будет запрещено использование любого вида этилового спирта, а массовая доля углеводов в их составе не будет выше 11%, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

На этикетках производимых энергетических напитков обязательно должны быть надписи «не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, пожилым, лицам, страдающим диабетом, сердечной и почечной недостаточностью, гипертонией, бессонницей, нервной возбудимостью, а также людям с проблемами метаболизма».

Напомним, что с 1 января будет запрещена продажа энергетических напитков лицам моложе 18 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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