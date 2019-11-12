В праздничные дни скоростным поездом Баку-Гянджа было перевезено 2389 пасажиров

БАКУ/Trend/ - Число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в праздничные дни, было в два раза больше чем в обычные рабочие дни, передает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, для обеспечения выросшей потребности в пассажиро-перевозках по маршруту Баку-Гянджа-Баку, накануне Дня Государстввенного флага, девятого ноября в одном направлении, а 11 ноября - в обоих направлениях был выделен новый поезд.

"За эти дни в направлении Баку-Гянджя-Баку было перевезено 2389 пассажиров. Что выше количества пассажиров, перевозимых в обычные рабочие дни", - сказали в ЗАО.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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