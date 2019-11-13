В Азербайджане до конца года будет электронизирован механизм назначения 19 видов пособий и пенсий (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до конца года будет электронизирован механизм назначения 19 видов пособий и пенсий.

Об этом на пресс-конференции сказал директор Госфонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев, сообщает в среду Trend.

По его словам, после завершения мер по автоматизации при расчете пособий и пенсий, расчеты примерно для 180 тысяч человек в год будут осуществляться в проактивном порядке, то есть, никуда не обращаясь, и не представляя документов.

Мамишев добавил, что расчеты пенсий по инвалидности уже производятся в электронном порядке, планируется внедрение этой практики и ко другим видам пенсий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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