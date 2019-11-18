Потомки Джалила Мамедкулизаде впервые посетили Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По приглашению вице-президента НАНА, директора Института литературы имени Низами Гянджеви, академика Исы Габиббейли потомки выдающегося представителя азербайджанской литературы, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедгулузаде - Мартин Джаваншири и его сын Пшемислав Джаваншири впервые посетили Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, потомки Джалила Мамедкулизаде встретились с академиком Исой Габиббейли. Во время встречи гости были проинформированы о богатом литературно-художественном творчестве большого писателя-демократа, о том с каким почтением относятся на государственном уровне к его личности и наследию. Также было доведено до их сведения, что соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева в стране проводятся цикл мероприятий, приуроченных к 150-летнему юбилею Джалила Мамедкулизаде.

Затем академик Иса Габиббейли подарил потомкам драматурга книги, посвященные Джалилу Мамедкулизаде и его портрет ручной работы, выполненный методом чеканки по металлу.

Гости, прибывшие из Польши, посетили Аллею шехидов, ознакомились с Национальным Азербайджанским музеем литературы имени Низами Гянджеви, а также прогулялись по заповеднику "Ичеришехер".

Гости приняли участие в церемонии открытия дома-музея Джалила Мамедкулизаде после реконструкции.

В дальнейшем будут организованы встречи в Национальной академии наук Азербайджана и Союзе писателей.

Отметим, что гости уже посетили могилы Джалила Мамедгулузаде и Гамиды Джеваншир на Аллее почетного захоронения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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