Азербайджан подготовил меморандум с Индией по защите окружающей среды

21 ноября 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан подготовил меморандум о взаимопонимании по вопросам охраны окружающей среды с Индией, сообщил во время выступления на бизнес-делегации Конфедерации индийской промышленности заместитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Новруз Гулиев, сообщает Trend.

По словам Гулиева,меморандум был подготовлен в рамках комиссии и в настоящее время находится на рассмотрении индийской стороны.

Комментируя отношения между Азербайджаном и Индией, заместитель министра отметил, что они основаны на глубоких исторических корнях и добрых традициях.

«Индия является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. В 2017 году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индией. На протяжении многих лет наши страны стремительно развивались и предоставляли большие возможности для расширения этого сотрудничества.» - сказал Гулиев, выразив надежду, что подобные бизнес-диалоги будут стимулировать предпринимателей наших стран к более активному сотрудничеству и приведут к успешным результатам.


Он также подчеркнул, что подписанное 11 апреля 2007 года в Баку соглашение о создании Индо-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству играет важную роль в развитии отношений странами.

На сегодняшний день было проведено пять заседаний комиссии.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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