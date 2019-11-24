На основных магистралях Баку установлено ограничение скорости

24 ноября 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемыми в Баку дождливыми погодными условиями на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/час.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA). Было отмечено, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.

"Еще раз рекомендуем участникам движения быть осторожными в таких погодных условиях. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - говорится в сообщении.

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