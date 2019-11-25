Пятисотое доказательство врачебного героизма и мастерства!

25 ноября 2019 10:10 (UTC+04:00)

Хроническая почечная недостаточность – очень коварная болезнь, заставляющая человека постепенно угасать. В большинстве случаев она требует хирургического вмешательства, а точнее трансплантации почки. Трансплантация почки является довольно рискованной операцией, которая требует особых навыков и знаний врача, и при хорошем исходе возвращает больному полноценную жизнь, радость и силу. Наконец, больные избавляются от болей, чувства слабости и бессонницы!

Известный в республике хирург-трансплантолог Центрального Таможенного Госпиталя, доктор философии по медицине Мирджалал Кязыми, в очередной раз подтвердил то, что он достоин звания светила современной медицины! Он работает в сфере трансплантации органов в Азербайджанской Республике с 2008 года, который явился периодом расцвета в сфере трансплантации органов в стране.

12 ноября 2019 года доктор Мирджалал Кязыми осуществил свою 500-ю операцию по трансплантации почки в Азербайджане. Доктор Мирджалал Кязыми отметил: «500 успешных операций по трансплантации органов является числом, вызывающим гордость. В связи с этим я хочу поздравить не только своих коллег, многие годы плечом к плечу работающих со мной, но и все наше общество! В ходе проведенной нами в Центральном Таможенном Госпитале лапароскопической операции, почка была удалена у донора посредством очень маленького, эстетичного разреза. Данные операции по донорству выполняются донорской группой под руководством доктора Камрана Бейдуллаева. Применяемый метод имеет много преимуществ - короткий срок пребывания больного в госпитале, быстрое возвращение к нормальной жизни после операции, минимальные точечные следы на месте операции. Все это выгодно отличает работу именно нашей группы врачей!», - сказал хирург.

Отметим также другой важный факт - доктор Мирджалал Кязыми является хирургом-трансплантологом, который впервые в Азербайджане успешно провел операцию по трансплантации печени. И из всех операций по трансплантации почек в Азербайджане 90 процентов были осуществлены доктором Мирджалалом Кязыми, на сегодняшний день он выполнил более 800 успешных операций по трансплантации органов. . Его вклад в здравоохранение населения нашей республики просто неоценим!

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