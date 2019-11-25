В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался размер прожиточного минимума.
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался размер прожиточного минимума, сообщает в понедельник Trend.
В соответствии с законопроектом, прожиточный минимум по стране на 2020 год устанавливается в размере 190 манатов, для трудоспособного населения - 201 манат, для пенсионеров - 157 манатов, для детей - 170 манатов.
После обсуждений размер прожиточного минимума был утвержден во втором чтении.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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