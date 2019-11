Эксклюзивное интервью с Эмиром Кустурицей: Азербайджан - страна с богатой историей, ярким национальным колоритом

БАКУ/Trend Life/ - Легендарному кинорежиссеру и музыканту Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 65 лет! Азербайджанские поклонники его таланта от души поздравляют маэстро и с нетерпением ждут его 29 ноября в Центре Гейдара Алиева, где он выступит с группой The No Smoking Orchestra. Зрителям будут представлены полные позитивных эмоций мелодии Балкан.

Эмир Кустурица - символ балканской культуры. На протяжении всей своей карьеры он завоевал популярность и славу в различных сферах. Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер и музыкант, обладатель премий крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского фестиваля за фильмы "Папа в командировке" и "Андеграунд". Его фильмы легко узнаваемы по смешению жанров, прекрасным актерским работам, западающей в душу и память музыке Горана Бреговича, неповторимому юмору, немыслимыми поворотами сюжета и любовью к жизни. Эмир Кустурица - автор целого ряда киношедевров. Кроме того, Кустурица уже давно работает в качестве актёра и может исполнить абсолютно любую роль. Как актёр он появился в 16-ти лентах, для многих своих картин Кустурица самостоятельно пишет сценарии, что еще раз подтверждает многогранность его таланта. Семья у Кустурицы не менее талантлива. В браке с женой Майей у них родилось двое детей, сын Стрибор и дочь Дуня. Стрибор выступал в качестве барабанщика в группе The No smoking orchestra, а жена Майя помогает ему в функционировании их совместного детища ‒ кинокомпании Rasta films.

Сегодня "Балканский Феллини" совершает музыкальное турне, в список городов которого вошел и Баку. Одновременно с его юбилеем, 20-летие творческого пути отмечает и его группа The No Smoking Orchestra. Музыка, с которой выступает группа The No Smoking Orchestra, представляет собой синтез рок-н-ролла, балканского панк-рока, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий. Коллектив всегда умеет удивить зрителя, представляя великолепное шоу, в котором зритель сам становится его участником. В преддверии концерта в Центре Гейдара Алиева, Эмир Кустурица дал эксклюзивное интервью Trend.

- Эмир, что Вы ожидаете от первого визита в столицу Азербайджана? Кстати, город, в котором Вы родились Сараево – это побратим Баку.

- Мне очень интересно посетить Азербайджан. Это страна с богатой историей, ярким национальным колоритом. Баку новый для нас город, жду хороший, яркий концерт и публику которая готова танцевать и веселиться!

- 24 ноября Вам исполнилось 65-лет. Поздравляем Вас с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов. Получается, что свой юбилей Вы отметите в гастрольном туре. Что представите и чем удивите искушенную бакинскую публику? Ведь Вы же всегда удивляли своим творчеством…

- На свой день рождения я улечу в Белград, потом вернусь, и мы снова продолжим гастроли. В Баку я представлю свой новый альбом "Дипломатический корпус", который мы с моей группой The No Smoking Orchestra выпустили после долгого перерыва. На концерте будут звучать как новые композиции, так и известная музыка к моим фильмам.

- Хотели бы снять фильм в Азербайджане? И если - да, то о чем или о ком, в каком жанре?

- Меня вдохновляют города с глубокой историей. В последнее время я увлекаюсь историческими сюжетами, которые в современном мире вновь актуальны, ведь многое повторяется... Территория, на которой расположен Азербайджан, исторически знаковая. Поэтому мне вдвойне интересно здесь побывать и возможно почерпнуть какие-то идеи.

- Судя по вашей жизненной энергетике и творческим свершениям не скажешь, что Вам уже 65. Откуда черпаете силы и вдохновение?

- Я люблю много времени проводить на природе, в тишине. Вдохновляют книги, классическая музыка, история. В мире много всего вдохновляющего, главное суметь это увидеть.

- Каждый человек хочет быть успешным. В чем особенность Вашего примера?

- Я всегда делал то, что люблю. Если мне хочется снимать кино - я снимаю, хочется играть музыку - я играю, писать книги - пишу. Если кому-то ещё нравится то, что я делаю - отлично! Мне кажется залог успеха состоит в том, чтобы делать то, что тебе нравится, с полной отдачей и вкладывать в это душу.

- Говорят, что чрезмерная свобода привела к деградации в мировом кинематографе. Вы с этим согласны?

- Сейчас кино делается для телевизора. Есть рынок, который предъявляет свои требования к фильмам. Кино вышло на поток, снимается слишком много фильмов, от этого страдает их качество. Сейчас много молодых талантливых режиссёров, но зачастую их фильмы остаются без должного внимания, тогда как массовое кино находит своего зрителя.

- Сейчас век глобализации и технических новшеств, но еще никогда за всю историю мир не был таким нестабильным, как сегодня. Что может спасти человечество?

- Осознание того, что происходит. Сохранение самобытности, своих традиций, своих принципов. У каждого человека должны быть свои принципы, которые он не должен предавать и подчиняться толпе. Я считаю, что именно глобализация виновата в нестабильности в современном мире и людей нужно от неё защищать. Глобальная культура стала пропагандой и задача каждого думающего человека это понимать.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

