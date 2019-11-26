В 2020 г. в Азербайджане предлагается поэтапное применение обязательного медстрахования

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) представило правительству предложение по применению в стране обязательного медицинского страхования в 2020 году, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

Чтобы столкнуться с наименьшими рисками при переходе к обязательному медицинскому страхованию, подготовки медицинских учреждений и населения к вышеназванному процессу, а также учитывая широкий охват реформы, применение нового механизма финансирования в медицинских учреждениях, агентство предлагает осуществление обязательного медицинского страхования в республике в течение 2020 года в четыре этапа.

На основании предложения на первом этапе обязательное медицинское страхование будет применяться в 20 регионах, и этот процесс охватит январь-март. В вышеотмеченные регионы входят Шекинский, Губинский, Гусарский, Хачмазский, Шабранский, Сиязанский, Хызинский, Шамахинский, Исмаиллинский, Агсуинский, Гобустанский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Огузский, Габалинский, Гекчайский, Уджарский, Зардабский и Кюрдамирский районы.

Отметим, что на административных территориях (город Мингячевир, Евлахский и Агдашский районы), где в настоящее время осуществляется пилотный проект, применение системы обязательного медицинского страхования также начнется с 1 января 2020 года.

На первом этапе медицинские услуги будут оказаны 23,82% населения страны.

На втором этапе – в апреле-июне к вышеназванной системе подключатся 17 регионов -- города Гянджа и Нафталан, Гекгельский, Геранбойский, Дашкесанский, Самухский, Шамкирский, Газахский, Агстафинский, Гедабейский, Товузский, Бардинский, Тертерский, Агдамский, Агджабединский, Физулинский и Бейлаганский районы. Так, 24,60% населения страны, проживающих в этих районах, воспользуются обязательным медицинским страхованием.

В июле-сентябре, то есть на третьем этапе, обязательное медицинское страхование будет применяться в 14 регионах – городе Ширван, Лянкяранском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Астаринском, Джалилабадском, Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском, Имишлинском, Саатлинском, Гаджигабульском и Сабирабадском районах. В вышеназванных регионах 19,53% населения страны будут оказаны в рамках системы.

На четвертом этапе – в октябре-декабре населения городов Баку и Сумгайыта, а также Абшеронского района будет пользоваться системой обязательного медицинского страхования. А это составит 32,05 % населения страны.

Отметим, что численность населения по регионам дана со ссылкой на статистику 2018 года, и при подсчёте показателей не учитывалось население Нахчыванской АР. При Кабинете министров НАР действует Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, которое и осушствляет применение обязательного медицинского страхования.

В ходе поэтапного применения в рамках пакета услуг гражданам будут оказываться первичные услуги здравоохранения, скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторного и стационарного лечения, в том числе, жизненно важные медицинские услуги.

Агентство подготовило сборник медицинских услуг (пакет услуг) обеспечиваемых обязательным медицинским страхованием застрахованным лицам в соответствующем виде, объеме и на определенных условиях. В настоящее время документ находится на стадии согласования с соответствующими государственными структурами.

В пакет входят медицинские услуги по примерно 3000 диагнозам. После того, как будет утвержден список лабораторных и диагностических услуг, а также не обеспеченных в рамках обязательного медицинского страхования, он будет размещен на официальном интернет-сайте агентства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Чингиз Гусейнов)

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