Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила полномочия еще одного адвоката

БАКУ/Trend/ - Президиум Коллегии адвокатов, на заседании, проведенном 27 ноября, принял решение о приостановлении адвокатской деятельности Шахлы Гумбатовой, сообщили в четверг Trend в коллегии.

На основании поступившей от гражданина жалобы было направлено обращение в суд из-за правонарушения, совершенного Шахлой Гумбатовой.

Адвокатская деятельность Шахлы Гумбатовой была приостановлена из-за того, что она представила в суд сфабрикованное доказательство. Помимо этого, она более шести месяцев не платила членских взносов в Коллегию.

Поэтому было принято решение об обращении в суд в связи с исключением Шахлы Гумбатовой из Коллегии адвокатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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