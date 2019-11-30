Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)

30 ноября 2019 10:21 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча студентов вуза с исполнительным директором Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики Фаридом Джафаровым и председателем Союза студенческих молодёжных организаций Азербайджана (ССМОА) Фаигом Мамедовым.

На встрече, организованный Студенческой молодежной организацией БГУ, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров проинформировал студентов о проектах, реализуемых Фондом, традиционных грантовых конкурсах, финансирование проектов, мобильном приложении «Gəncup», образовательных программах, поддержке идей стартапов. Гость также остановился на программах стажировок молодежи за рубежом и грантовых проектах для участия молодежи в международных мероприятиях. Говоря о деятельности Центров развития и карьеры молодежи, действующих в регионах, Фарид Джафаров также коснулся проекта «GəncLIK» и программы «Молодой волонтер», реализуемых совместно Фондом молодежи и ASAN Xidmət.

Председатель ССМОА Фаиг Мамедов рассказал о деятельности организации и призвал студентов принять активное участие в общественно-политической, культурной, социальной и экономической жизни страны.

Встреча завершилась ответами на вопросы студентов и обсуждением предложений.

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  • Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
  • Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
  • Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
  • Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
  • Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
  • Исполнительный директор Фонда молодежи и председатель ССМОА встретились со студентами БГУ (ФОТО)
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