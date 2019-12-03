В Азербайджане предлагается изменить пакет услуг обязательного медстрахования (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В определенные положения, связанные с пакетом услуг закона «О медицинском страховании», предложено внести соответствующие поправки.

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), отвечая на запрос Trend заявило, что согласно предложениям, пакет услуг не будет состоять из базовой и дополнительной частей. Так, пакет охватит медицинские услуги, оказываемые комплексно в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. В настоящее время осенняя сессия Милли Меджлиса обсуждает эти поправки, предлагаемые к закону.

Госагентство подготовило комплекс медицинских услуг (пакет), в рамках которого будут оказываться услуги с охватом около 3000 диагнозов.

В ходе поэтапного применения, в рамках пакета услуг, гражданам будет оказываться первая медицинская помощь, услуги скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторные и стационарные медицинские услуги, в том числе услуги особой жизненной важности.

Общественность будет проинформирована о наименованиях, условиях использования, тарифах, сумме совместного финансирования медицинских услуг, включенных в пакет услуг, в том числе и об условиях лекарственного обеспечения после их утверждения.

Напомним, что ранее сообщалось, что пакет услуг ОМС будет состоять из базовой и дополнительной частей.

К базовой части должны были относиться первая медпомощь, услуги скорой и неотложной медицинской помощи, к дополнительной - специализированная медицинская помощь. Базовой частью должны пользоваться граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, постоянно и временно проживающие в Азербайджане.

Использование базовой части бесплатно, предусматривалось каждый год в госбюджет перечислять 29 манатов на человека, а для использования специализированной медицинской помощи, относящейся к дополнительной части пакета услуг, необходимо было оплачивать взносы за ОМС.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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