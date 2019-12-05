В Азербайджане будет создан банк кадровых резервов

5 декабря 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет создан банк кадровых резервов.

Об этом на семинаре «Опытная модель в государственном управлении: Трудности и пути решения» сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, для выявления, поддержки и создания банка кадровых резервов перспективных, интеллектуально развитых руководителей с высокими управленческими качествами был учрежден конкурс "Yüksəliş". В настоящее время в этом направлении ведется серьезная подготовительная работа.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса «Yüksəliş».

Согласно распоряжению, конкурс «Yüksəliş» учреждается с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, для обеспечению создания банка кадровых резервов в стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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